Tristan Lucas Français content Salle Equinoxe Savenay

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

2026-01-14 20:30:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !

Dans Français content, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour une virée hilarante à travers les absurdités humaines. Entre humour noir et tendresse, il taille un portrait acéré de notre époque tout en laissant percer une bienveillance désarmante. Accrochez-vous, ce voyageur atypique vous fera voir le monde autrement, avec un grand éclat de rire.

Chroniqueur radio notamment sur Rire et Chansons, il a déjà fait trois fois le Festival de Montreux, des tournées à vélo, en bateau, en van… Ce nonchalant hyperactif est un peu partout. Et aujourd’hui à Savenay !

Tarif plein 10 €, tarif réduit 8 €, tarif enfant 4 €.

+33 2 40 58 72 76 culture@ville-savenay.fr

