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Tristan, Yseult & Cie – Franconvilles (95), médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles, Franconville

dimanche 6 décembre 2026 · médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles · Franconville

Tristan, Yseult & Cie – Franconvilles (95), médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles, Franconville

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles
Adresse
34 Rue de la Station, 95130 Franconville
Ville
95130 Franconville
Département
Val-d'Oise
Tarif
Gratuit

Tristan, Yseult & Cie – Franconvilles (95) Dimanche 6 décembre, 15h00 médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?
Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?
Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?
Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?
Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles 34 Rue de la Station, 95130 Franconville Franconville 95130 Val-d’Oise Île-de-France
Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval ! Tony

Tristan, Yseult & Cie

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