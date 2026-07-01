Tristan, Yseult & Cie – Franconvilles (95), médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles, Franconville

Informations pratiques

Tristan, Yseult & Cie – Franconvilles (95) Dimanche 6 décembre, 15h00 médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?

Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?

Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?

Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?

Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

médiathèque Saint-Exupéry de Franconvilles 34 Rue de la Station, 95130 Franconville Franconville 95130 Val-d’Oise Île-de-France

Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval ! Tony

Tristan, Yseult & Cie