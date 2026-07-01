Tristan, Yseult & Cie – Montigny-lès-Cormeilles (95), Médiathèque Georges-Brassens, Place de la Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles, Montigny-lès-Cormeilles

Informations pratiques

Tristan, Yseult & Cie – Montigny-lès-Cormeilles (95) Vendredi 20 novembre, 19h30 Médiathèque Georges-Brassens, Place de la Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?

Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?

Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?

Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?

Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

Médiathèque Georges-Brassens, Place de la Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles Place de la Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles Montigny-lès-Cormeilles 95370 Val-d’Oise Île-de-France

Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval ! Tony

Tristan, Yseult & Cie