Tristesse et Joie dans la Vie des Girafes au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS lundi 12 janvier 2026.
C’est l’histoire d’une petite fille de 9 ans, appelée Girafe, qui raconte le jour où elle a grandi.
Accompagnée de son ours en peluche cynique et grossier Judy Garland, elle fugue dans les rues de
Lisbonne. Pendant leur aventure, Girafe et Judy vont rencontrer une farandole de personnages hauts en couleurs, tous plus ou moins dangereux, qui les aideront à atteindre leur objectif : Avoir Discovery Channel pour le reste de leur vie.
Artistes : Charlène Calvo, Théo Seychal, Jean Badets, Luca Millereau, Calvin Jean-Baptiste, Adèle Kulikowski
Mise en scène : Méline Cussonneau
Auteur : Tiago Rodrigues
Durée : 1 h 05 mn
Ce spectacle, présenté par le Collectif Aluminium, s’adresse aux enfants, aux adultes qui sont restés des enfants et aux adultes qui sont devenus des parents !
Du lundi 12 janvier 2026 au lundi 23 février 2026 :
lundi
de 21h00 à 22h05
payant
De 13 euros à 16 euros
Tout public. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-12T22:00:00+01:00
fin : 2026-02-23T23:05:00+01:00
Date(s) : 2026-01-12T21:00:00+02:00_2026-01-12T22:05:00+02:00;2026-01-19T21:00:00+02:00_2026-01-19T22:05:00+02:00;2026-01-26T21:00:00+02:00_2026-01-26T22:05:00+02:00;2026-02-02T21:00:00+02:00_2026-02-02T22:05:00+02:00;2026-02-09T21:00:00+02:00_2026-02-09T22:05:00+02:00;2026-02-16T21:00:00+02:00_2026-02-16T22:05:00+02:00;2026-02-23T21:00:00+02:00_2026-02-23T22:05:00+02:00
Théâtre du Gouvernail 5, passage de Thionville 75019 PARIS
https://theatredugouvernail.fr/ +33148044992 https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/
