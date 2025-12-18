Tristesse et Joie dans la Vie des Girafes au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS

C’est l’histoire d’une petite fille de 9 ans, appelée Girafe, qui raconte le jour où elle a grandi.

Accompagnée de son ours en peluche cynique et grossier Judy Garland, elle fugue dans les rues de

Lisbonne. Pendant leur aventure, Girafe et Judy vont rencontrer une farandole de personnages hauts en couleurs, tous plus ou moins dangereux, qui les aideront à atteindre leur objectif : Avoir Discovery Channel pour le reste de leur vie.

Artistes : Charlène Calvo, Théo Seychal, Jean Badets, Luca Millereau, Calvin Jean-Baptiste, Adèle Kulikowski

Mise en scène : Méline Cussonneau

Auteur : Tiago Rodrigues

Durée : 1 h 05 mn

Ce spectacle, présenté par le Collectif Aluminium, s’adresse aux enfants, aux adultes qui sont restés des enfants et aux adultes qui sont devenus des parents !

Du lundi 12 janvier 2026 au lundi 23 février 2026 :

lundi

de 21h00 à 22h05

payant

De 13 euros à 16 euros

Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-12T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-23T23:05:00+01:00

Date(s) : 2026-01-12T21:00:00+02:00_2026-01-12T22:05:00+02:00;2026-01-19T21:00:00+02:00_2026-01-19T22:05:00+02:00;2026-01-26T21:00:00+02:00_2026-01-26T22:05:00+02:00;2026-02-02T21:00:00+02:00_2026-02-02T22:05:00+02:00;2026-02-09T21:00:00+02:00_2026-02-09T22:05:00+02:00;2026-02-16T21:00:00+02:00_2026-02-16T22:05:00+02:00;2026-02-23T21:00:00+02:00_2026-02-23T22:05:00+02:00

Théâtre du Gouvernail 5, passage de Thionville 75019 PARIS

https://theatredugouvernail.fr/ +33148044992 https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/



