TRIUM VIRAL, Salle Rohan, Anduze

TRIUM VIRAL Dimanche 8 mars, 19h00 Salle Rohan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les chasseurs ». Howard Zinn

Un trio au goût amer délicatement sucré entre le citron et la douceur de la mangue. Si le fusil n’est pas très loin, elles ont le cœur sur la main et la voix à portée de leur sexe. Une histoire remplie d’anecdotes, de théâtre et de chansons pour le plaisir de vos oreilles et pour réveiller votre cœur… Enfin … ce qu’il en reste !

De et avec

Viviana Allocco

Elisabeth Gavalda

Tiziana Valentini

Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

