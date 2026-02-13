TRIUM VIRAL, Salle Rohan, Anduze
TRIUM VIRAL, Salle Rohan, Anduze dimanche 8 mars 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00
« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les chasseurs ». Howard Zinn
Un trio au goût amer délicatement sucré entre le citron et la douceur de la mangue. Si le fusil n’est pas très loin, elles ont le cœur sur la main et la voix à portée de leur sexe. Une histoire remplie d’anecdotes, de théâtre et de chansons pour le plaisir de vos oreilles et pour réveiller votre cœur… Enfin … ce qu’il en reste !
De et avec
Viviana Allocco
Elisabeth Gavalda
Tiziana Valentini
Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
