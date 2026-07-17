TRIUM VIRAL, Théâtres et Médiathèques,
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtres et Médiathèques
Informations pratiques
TRIUM VIRAL 30 octobre 2026 – 27 mars 2027 Théâtres et Médiathèques Occitanie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T21:00:00+01:00
« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les chasseurs », disait l’historien Howard Zinn.
«Trium Viral__, un trio au goût amer délicatement
sucré entre le citron et la douceur de la mangue.
Si le fusil n’est pas très loin, elles ont le coeur sur
la main et la voix à portée de leur sexe.
Une histoire remplie d’anecdotes, de théâtre et
de chansons pour le plaisir de vos oreilles et pour
réveiller votre coeur. Enfin, ce qu’il en reste !
De la femme accouchant une pizza à la femme
forte ou la femme-objet, du lapin à la chienne, de
l’obsession à la rêverie, la couleur virale
aquarellera la scène.
Des soeurs siamoises opiumisées à la punk
enragée, des femmes libres et révoltées, figures
de proue ubuesques d’un monde en devenir, ce
trio déclinera sans détour de nombreuses
séquences de notre monde contemporain qu’elles
espèrent transformer.
Vaste ambition, mais elles sont vaillantes et
téméraires et, plus modestement, espèrent que le
rire sortira de vos gorges et l’émotion de vos
yeux»
Élisabeth Gavalda
“Couleur Virale ! Le vice est en fête,
Couleur Virale ! Ça déborde de la tête.
Chaque faute est une flamme qui nous brûle l’âme,
Nous tache le coeur d’une Virale Couleur ! “
Tango de Tiziana Valentini
De et avec
Viviana Allocco
Elisabeth Gavalda
Tiziana Valentini
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TRIUM VIRAL part en tournée ! Les 30 et 31 octobre 2026 ET en 2027 le 9 janvier, les 25-26-27 mars et en septembre !