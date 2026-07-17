TRIUM VIRAL, Théâtres et Médiathèques,

Informations pratiques

TRIUM VIRAL 30 octobre 2026 – 27 mars 2027 Théâtres et Médiathèques Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T21:00:00+01:00

« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les chasseurs », disait l’historien Howard Zinn.

«Trium Viral__, un trio au goût amer délicatement

sucré entre le citron et la douceur de la mangue.

Si le fusil n’est pas très loin, elles ont le coeur sur

la main et la voix à portée de leur sexe.

Une histoire remplie d’anecdotes, de théâtre et

de chansons pour le plaisir de vos oreilles et pour

réveiller votre coeur. Enfin, ce qu’il en reste !

De la femme accouchant une pizza à la femme

forte ou la femme-objet, du lapin à la chienne, de

l’obsession à la rêverie, la couleur virale

aquarellera la scène.

Des soeurs siamoises opiumisées à la punk

enragée, des femmes libres et révoltées, figures

de proue ubuesques d’un monde en devenir, ce

trio déclinera sans détour de nombreuses

séquences de notre monde contemporain qu’elles

espèrent transformer.

Vaste ambition, mais elles sont vaillantes et

téméraires et, plus modestement, espèrent que le

rire sortira de vos gorges et l’émotion de vos

yeux»

Élisabeth Gavalda

“Couleur Virale ! Le vice est en fête,

Couleur Virale ! Ça déborde de la tête.

Chaque faute est une flamme qui nous brûle l’âme,

Nous tache le coeur d’une Virale Couleur ! “

Tango de Tiziana Valentini

De et avec

Viviana Allocco

Elisabeth Gavalda

Tiziana Valentini

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TRIUM VIRAL part en tournée ! Les 30 et 31 octobre 2026 ET en 2027 le 9 janvier, les 25-26-27 mars et en septembre !