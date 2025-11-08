TRIUMPH – ESPACE ANDRE MALRAUX Chateaudun

TRACY DE SA LA CERCLEUSE Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

LA CERCLEUSE – 21hRap revendicateur La Cercleuse, c’est 5 meufs qui ont la rage ! Elles ont monté leur collectif de rap dans les rues de Toulouse, avec un style hip-hop underground. Une rencontre entre la Colombie, l’Allemagne et l’Occitanie pour une musique explosive ! Avec une plume affûtée et des flows acérés, leur style unique allie des textes revendicatifs et festifs, reflétant leur engagement et leur énergie débordante… à vos écoutilles !TRACY DE SÁ– 22h30Rap explosif et féministeFéministe évidente et fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s. Elle est rentrée dans la culture Hip Hop avec la danse avant de saisir un stylo et une feuille pour se mettre au rap. Gestuelle, attitude, état d’esprit militant, tout traduisait déjà en elle une aptitude inexploitée pour la matière. La scène, son ring, qu’elle maitrise à la perfection avec plus d’une quarantaine de dates par an entre l’Europe, l’Inde et les Etats Unis, est devenue son terrain de jeu. Indomptable, l’énergie de Tracy traverse les frontières et met tout le monde d’accord. Son écriture toujours incisive avec des messages forts sur la fierté de son identité et l’autonomie de son corps font de l’artiste un symbole de la lutte féministe.Dress Code : arc-en-ciel et paillettes ! Jouez le jeu, vous avez tout à y gagner !

LE BAL A AUDE 22 RUE DE L’INDUSTRIE 11800 Trebes 11