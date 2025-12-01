Triumph le cirque sur glace Place Gambetta Bergerac

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Spectacle présenté par NP Spectacles productions

Le cirque Triumph sur glace est un spectacle étonnant ! Les artistes qui composent cette troupe combinent tradition et innovation au rythme de musiques traditionnelles et des tendances du nouveau cirque pour un public toujours plus exigeant. Aujourd’hui en effet les spectateurs attendent des performances cascades incroyables, acrobaties de haut niveau, histoires imaginaires avec des effets spéciaux et magiques, des tableaux insolites en liaison avec tous les arts du cirque. Ces artistes virtuoses évoluent sur une glace synthétique aux possibilités infinies. Ils offrent un subtil assortiment de numéros se situant entre le spectacle acrobatique, le monde fascinant du cirque et la féerie d’un gala de danse.

Vous vous laisserez séduire par l’élégance et la grâce de ces trente artistes, ils vous feront vivre deux heures de pur bonheur. .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

