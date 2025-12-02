TRIUMPH – MAISON DU PEUPLE Belfort

TRIUMPH – MAISON DU PEUPLE Belfort mardi 2 décembre 2025.

TRIUMPH Début : 2025-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

La grâce du patinage vous enchantera durant 2h00 de spectacle ! Une soirée magique, une véritable surprise pour les amateurs d’art du cirque, une fête pour toute la famille ! Cascades incroyables, acrobaties de haut niveau, histoires imaginaires avec des effets spéciaux et magiques, des tableaux insolites en liaison avec tous les arts du cirque. Ils offrent un subtil assortiment de numéros se situant entre le spectacle acrobatique, le monde fascinant du cirque et la féerie d’un gala de danse.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90