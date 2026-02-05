Trivert cross triathlon nature Palais des Sports Moulins

Trivert cross triathlon nature

Palais des Sports Club Trimay Moulins Allier

Tarif : – –

Date : 2026-04-06

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Préparez-vous à vivre une expérience sportive hors du commun, un événement triathlon incontournable. Alliant défi sportif et découverte d’un territoire riche en histoire et en beauté, le Trivert promet des souvenirs mémorables pour tous les participants.

.

Palais des Sports Club Trimay Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bureau.trimay@gmail.com

English :

Get ready for an extraordinary sporting experience, an unmissable triathlon event. Combining a sporting challenge with the discovery of an area rich in history and beauty, the Trivert promises memorable moments for all participants.

