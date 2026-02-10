Trivial enchères Salle Martine et Michelle Yzeure
Trivial enchères Salle Martine et Michelle Yzeure vendredi 6 mars 2026.
Trivial enchères
Salle Martine et Michelle Place de Bendorf Yzeure Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 00:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Des séries de questions, des énigmes, de la logique … et au final des enchères pour des cartons bien garnis !!!
Salle Martine et Michelle Place de Bendorf Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 amicale@allier.chambagri.fr
English :
Series of questions, riddles, logic? and in the end, bids for well-stocked boxes!!!
L'événement Trivial enchères Yzeure a été mis à jour le 2026-02-10