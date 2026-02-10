Trivial enchères Salle Martine et Michelle Yzeure

Trivial enchères

Salle Martine et Michelle Place de Bendorf Yzeure Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 00:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Des séries de questions, des énigmes, de la logique … et au final des enchères pour des cartons bien garnis !!!

Salle Martine et Michelle Place de Bendorf Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 amicale@allier.chambagri.fr

English :

Series of questions, riddles, logic? and in the end, bids for well-stocked boxes!!!

L’événement Trivial enchères Yzeure a été mis à jour le 2026-02-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région