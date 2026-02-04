Trivial pursuit mission patrimoine La Glucoserie Épinal

Trivial pursuit mission patrimoine

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

2026-04-04

Venez relever les défis de notre trivial pursuit spécial patrimoine du Pays d’Épinal, entre questions, puzzle et missions en tout genre il y en aura pour tout les goûts.Tout public

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

Come and take up the challenges of our special trivial pursuit for the heritage of the Pays d’Épinal, with questions, puzzles and missions of all kinds to suit all tastes.

