Trjhou Association Badegoule Conte et Musique Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École jeudi 26 mars 2026.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Quand la rencontre se fait spectacle…

Il y a des images surgies de ces longues heures de collectages…des souvenirs inachevés, quelques bribes, puis il faut bien se rendre à l’évidence, énormément de traces chansons, danses, dires… énormément de paroles et au-delà de ces rencontres, des liens tissés, des témoignages, des confidences, des consciences qui nous démêlent des écheveaux de vie… qui aujourd’hui nous interpellent encore, nous accompagnent Toujours (Trjhou).

Trjhou c’est cette histoire-là. Raconter: des vies, des joies, des drames, des amours, des engagements, des luttes, des résistances, des espoirs aboutis ou ruinés… celle qui a façonné nos vies d’adolescents, imprégné nos parcours d’adultes, forgeant au fil du temps nos consciences et notre envie d’agir: Cette magie de l’héritage, de la transmission et de l’enrichissement !

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

