Tro Breizh Foot Plage de l’Ecluse Dinard

Tro Breizh Foot Plage de l’Ecluse Dinard jeudi 21 août 2025.

Tro Breizh Foot

Plage de l’Ecluse 2 Allée de la Plage Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 13:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

La Ligue de Bretagne de football et son car animation repartent pour une 26ème tournée estivale. Plages, centres de loisirs, bases nautiques… Peu importe l’espace dédié, l’objectif reste le même proposer une animation gratuite et ludique à destination des locaux et vacanciers, enfants et public de tout horizon !

A Dinard la plage de l’Ecluse

Seul ou en équipe, présentez-vous le jour J à 13h30 auprès de l’animateur de la Ligue ! .

Plage de l’Ecluse 2 Allée de la Plage Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tro Breizh Foot Dinard a été mis à jour le 2025-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme