Tro Breizh littéraire Musée de Bretagne Rennes 7 et 8 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tour de Bretagne littéraire.

De la « Bretagne rebelle » de Victor Hugo au quotidien rural d’Angela Duval, en passant par Jacques Prévert ou encore l’autrice jeunesse Liza Kerivel, parcourez les pages de l’histoire bretonne par celles et ceux qui l’ont traversée et décrite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T18:30:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

