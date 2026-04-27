Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Tro Menez Are à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14 23:00:00

Date(s) :

2026-05-14

La commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner va accueillir la 37è édition du Tro Menez Are le jeudi 14 mai 2026.

Tous les ans, le Tro Menez Are permet de découvrir la beauté, la richesse et la diversité des paysages et du patrimoine culturel des Monts d’Arrée.

Des sentiers éphémères et exclusifs sont d’ailleurs créés exprès pour l’événement, en plus d’animations diverses et d’un FestDay qui accompagnent les nombreux randonneurs.

Voici un descriptif des 8 circuits :

Tro Wer (3,1 km)

C’est notre petit plus de cette année. Ce 8e tout petit circuit est praticable avec des poussettes et pour les personnes à mobilité réduite. Il vous permettra de visiter à votre rythme le bourg de St Thégonnec en profitant tout du long de nombreuses animations. Il vous fera passer par le joli parc de Ste Bernadette pour un moment de rencontre, de partage et de jeux avec ses résidents qui préparent aussi les festivités !

Tro Roz 5 Km (5,5 Km et dénivelé 56 m)

Tro Vouk 10 Km (11,4 Km et dénivelé 131 m)

Tro Wenn 10 Km moins facile (11,7 Km et dénivelé 139 m)

Tro Orañjez 15 Km (16,3 Km et dénivelé 185 m)

Tro Ruz 20 Km (25,1 Km et dénivelé 332 m)

Tro C’hlas 30 Km (12,7 Km et dénivelé 413 m)

Tro Velen 40 Km (40,6 Km et dénivelé 526 m)

Si le Tro Menez Are, créé en 1989, est désormais reconnu comme une véritable institution, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une association gérée par les parents bénévoles de l’école Diwan de Commana afin de financer les salaires des personnes non enseignantes et les locaux ainsi que leur entretien.

Plus d’informations sur www.tromenezare.bzh .

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne

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English : Tro Menez Are à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

L’événement Tro Menez Are à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAIE DE MORLAIX