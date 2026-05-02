Tro Saint-Hernin Moto Club MENEZ DU Saint-Hernin

Saint-Hernin

Tro Saint-Hernin

Moto Club MENEZ DU 333 Pont Kervranneg Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Une journée haute en couleurs avec la nouvelle édition du Tro Saint-Hernin organisée par l’APE !

Au programme

une randonnée matinale au départ du bourg, suivie d’un repas convivial. L’après-midi, place à la kermesse avec jeux, animations et bonne humeur garantie !

Animations et restauration sur place .

Moto Club MENEZ DU 333 Pont Kervranneg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 51 27

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English : Tro Saint-Hernin

L’événement Tro Saint-Hernin Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée