Tro Saint-Hernin Moto Club MENEZ DU Saint-Hernin
Tro Saint-Hernin Moto Club MENEZ DU Saint-Hernin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Hernin
Tro Saint-Hernin
Moto Club MENEZ DU 333 Pont Kervranneg Saint-Hernin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une journée haute en couleurs avec la nouvelle édition du Tro Saint-Hernin organisée par l’APE !
Au programme
une randonnée matinale au départ du bourg, suivie d’un repas convivial. L’après-midi, place à la kermesse avec jeux, animations et bonne humeur garantie !
Animations et restauration sur place .
Moto Club MENEZ DU 333 Pont Kervranneg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 51 27
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English : Tro Saint-Hernin
L’événement Tro Saint-Hernin Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée