Tro-Vale à Pommerit Le Vicomte Église Notre-Dame Pommerit-le-Vicomte

Tro-Vale à Pommerit Le Vicomte Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Notre-Dame Côtes d’Armor

Départ du parking de la salle des sports de Pommerit-Le-Vicomte ; prévoir un pique-nique. / Sur réservation, par téléphone :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Tro-Vale (circuit randonnée) autour des lieux emblématiques de la commune: les monuments, les édifices, et les sites historiques.

Au cours d’une promenade qui se veut historique, bucolique et conviviale, l’association partagera avec vous l’histoire de ces sites.

Église Notre-Dame 28 Hent Mezennes, 22200 Pommerit-le-Vicomte, France Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes d'Armor Bretagne L'église a été reconstruite au début du XXe siècle, mais le clocher ancien a été conservé. C'est une tour carrée constituant un mélange de tradition bretonne médiévale et d'ornementation classique du XVIIIe siècle dont témoigne la flèche octogonale ajourée au-dessus de la terrasse à gros balustres ventrus. Les deux étages supérieurs ne sont formés que de petites baies rectangulaires. La porte flanquée de pilastres avec entablement, fronton coupé encadrant un oeil de boeuf surmonté d'un panneau sculpté carré et d'une niche, forme la partie ornée que limitent de grands pilastres doriques sur les angles de la face ouest et sur les angles en retour nord et sud, surmontés d'un entablement.

Journées européennes du patrimoine 2025

Anne Bellegou