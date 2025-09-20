Trobairitz Rivages Méditerranéens Chapelle Notre-Dame du Tertre Châtelaudren-Plouagat

Chapelle Notre-Dame du Tertre Châtelaudren-Plouagat

Dans cette création 2025, l’ensemble Trobairitz vous propose une balade sur le pourtour de la mer Méditerranée Italie, France, Espagne, Algérie, Turquie. Un voyage intemporel depuis l’époque médiévale dans la poésie, les pensées, les préoccupations des femmes.

Depuis le jeu de la boûqâlâh renfermant des joyaux anonymes de la tradition orale féminine algérienne jusqu’à la poésie lyrique de l’orient italien ou du sud de la France tout en passant par les chansons séfarades ou le romancero viejo de l’Espagne médiévale et de la Reconquista, ces poèmes souvent déclamés sans musique racontent l’amour, le corps, la déception, la perfidie, la résilience … en un mot la vie.

Les musiques instrumentales proviennent du répertoire séfarade qui, bien qu’originaire de l’Espagne médiévale et ayant résisté aux temps et déracinement, s’est imprégné au cours de ses migrations des rythmes et modes mélodiques des pays d’accueil.

Les poésies sont portées par des musiques composées de nos jours, permettant d’associer littérature ancienne et modernité.

Nous nous réjouissons de participer à la mise en lumière de ces siècles lointains dont nous sont parvenus ces inestimables témoignages, et d’être ainsi des passeuses et passeurs de mémoire.

Production Compagnie Babil

Réunis autour de ce projet

Ingrid Blasco vielle à roue, lecture

Alice Khayati chant, flûte à bec, percussions

Nathalie Le Gaouyat: viole de gambe

Mathias Mantello percussions, chant

Sur réservation par SMS au 06 81 53 23 71. .

Chapelle Notre-Dame du Tertre 9 Venelle Notre-Dame Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 53 23 71

