Trobar lo biais Rencontre artistique Laine et Cie Saint-Cirq-Lapopie 10 juillet 2025 19:00

Lot

Trobar lo biais Rencontre artistique Laine et Cie maison daura Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Visite de l’exposition Trobar lo biais et table ronde à propos du travail de la laine, de l’éleveur à l’artiste.

Avec Théophile Peris, artiste accueilli par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Céleste Thouin, artiste, et les éleveurs (ses) et artisan(e)s du collectif La Draille.

EN PARTENARIAT AVEC PLANTES ET CIE ET LA MAISON DES ARTS GEORGES ET

CLAUDE POMPIDOU .

maison daura

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

A visit to the « Trobar lo biais » exhibition and a round-table discussion on the work of wool, from breeder to artist.

With Théophile Peris, artist hosted by the Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Céleste Thouin, artist, and breeders and craftspeople from the La Draille collective.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Besuch der Ausstellung « Trobar lo biais » und Rundtischgespräch über die Wollverarbeitung vom Züchter bis zum Künstler.

Mit Théophile Peris, Künstler des Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Céleste Thouin, Künstlerin, und den Züchtern und Handwerkern des Kollektivs La Draille.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Visitate la mostra « Trobar lo biais » e partecipate a una tavola rotonda sul lavoro della lana, dall’allevatore all’artista.

Con Théophile Peris, artista ospitato dalla Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Céleste Thouin, artista, e gli allevatori e artigiani del collettivo La Draille.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Visite la exposición « Trobar lo biais » y participe en una mesa redonda sobre el trabajo de la lana, del criador al artista.

Con Théophile Peris, artista acogido por la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Céleste Thouin, artista, y los criadores y artesanos del colectivo La Draille.

