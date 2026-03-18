Troc autour du jardin, semis et plantes Cabanac et Villagrains Espace Pelouse Cabanac-et-Villagrains
Troc autour du jardin, semis et plantes Cabanac et Villagrains Espace Pelouse Cabanac-et-Villagrains samedi 28 mars 2026.
Troc autour du jardin, semis et plantes
Cabanac et Villagrains Espace Pelouse 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Echange de semis ou plantes entre les personnes .
Cabanac et Villagrains Espace Pelouse 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 00 69 71 ap2d33650@gmail.com
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English : Troc autour du jardin, semis et plantes
L’événement Troc autour du jardin, semis et plantes Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-03-12 par Sud Bordeaux Tourisme