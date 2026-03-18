Troc autour du jardin, semis et plantes Cabanac et Villagrains Espace Pelouse Cabanac-et-Villagrains

Troc autour du jardin, semis et plantes

Cabanac et Villagrains Espace Pelouse 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Echange de semis ou plantes entre les personnes .

Cabanac et Villagrains Espace Pelouse 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 00 69 71 ap2d33650@gmail.com

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English : Troc autour du jardin, semis et plantes

L’événement Troc autour du jardin, semis et plantes Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-03-12 par Sud Bordeaux Tourisme