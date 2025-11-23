Troc aux plantes Allemans-du-Dropt
Troc aux plantes Allemans-du-Dropt dimanche 23 novembre 2025.
Troc aux plantes
Place de l’église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Un moment de convivialité à partager sans modération !
Place de l’église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 26 57 05
English : Troc aux plantes
Enthusiasts and amateurs alike, come and exchange your cuttings, seeds and seedlings, as well as your tips, advice, books and tools. A convivial moment to be shared without moderation!
German : Troc aux plantes
Ob Hobbygärtner oder Amateur, kommen Sie und tauschen Sie Ihre Stecklinge, Samen, Setzlinge, aber auch Ihre Tipps, Ratschläge, Bücher oder Werkzeuge aus. Ein Moment der Geselligkeit, den Sie ohne Mäßigung teilen sollten!
Italiano :
Che siate appassionati di giardinaggio o dilettanti, venite a scambiare le vostre talee, i vostri semi e le vostre piantine, nonché i vostri suggerimenti, consigli, libri e attrezzi. È un ottimo modo per stare insieme agli amici!
Espanol : Troc aux plantes
Tanto si eres un entusiasta de la jardinería como un aficionado, ven e intercambia tus esquejes, semillas y plantones, así como tus trucos, consejos, libros y herramientas. Es una forma estupenda de reunirse con los amigos
