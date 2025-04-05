Troc aux plantes MJC d’Auxerre Auxerre
Venez troquer des plantes, des boutures, des graines et des conseils!
Le Troc aux plantes se tient chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, à la MJC d’Auxerre.
Les prochaines dates sont les suivantes
-Samedi 01/02/2025
-Samedi 01/03/2025
-Samedi 05/04/2025
-Samedi 03/05/2025
-Samedi 07/06/2025
-Samedi 05/07/2025
Que vous soyez jardinier débutant ou confirmé, c’est l’occasion idéale pour enrichir votre jardin et partager votre passion ! .
MJC d’Auxerre 5 impasse Saint-Pierre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 35 71 accueil@mjcauxerre.org
