Troc aux plantes MJC d’Auxerre Auxerre

Troc aux plantes MJC d’Auxerre Auxerre samedi 6 septembre 2025.

Troc aux plantes

MJC d’Auxerre 5 impasse Saint-Pierre Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06 2026-01-03

Venez troquer des plantes, des boutures, des graines et des conseils!

Le Troc aux plantes se tient chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, à la MJC d’Auxerre.

Les prochaines dates sont les suivantes

-Samedi 01/02/2025

-Samedi 01/03/2025

-Samedi 05/04/2025

-Samedi 03/05/2025

-Samedi 07/06/2025

-Samedi 05/07/2025

Que vous soyez jardinier débutant ou confirmé, c’est l’occasion idéale pour enrichir votre jardin et partager votre passion ! .

MJC d’Auxerre 5 impasse Saint-Pierre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 35 71 accueil@mjcauxerre.org

English : Troc aux plantes

German : Troc aux plantes

Italiano :

Espanol :

L’événement Troc aux plantes Auxerre a été mis à jour le 2025-01-23 par ENERGY CITIES