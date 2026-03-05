Troc aux plantes Cosnac
Troc aux plantes Cosnac dimanche 12 avril 2026.
Troc aux plantes
Parc municipal du château Cosnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Jardiniers en herbe ou confirmés à vos échanges ! Avec la participation des croqueurs de Pommes de la Corrèze.
De 14h à 17h, dans le parc municipal du château. .
Parc municipal du château Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Troc aux plantes
L’événement Troc aux plantes Cosnac a été mis à jour le 2026-03-03 par Brive Tourisme