Troc aux plantes d’Automne

Érize-Saint-Dizier Meuse

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Rendez-vous samedi 4 octobre pour le troc aux plantes d’automne à Erize-Saint-Dizier !
Echanges, partage et convivialité !

En cas de pluie, repli dans la grange derrière la mairie.Tout public
Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 75 06 92 

English :

Join us on Saturday October 4 for the autumn plant sale in Erize-Saint-Dizier!
Exchange, share and enjoy!

In case of rain, fall back to the barn behind the town hall.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 4. Oktober, zum Herbstpflanzenbasar in Erize-Saint-Dizier!
Tauschen, teilen und gesellig sein!

Bei Regen ziehen Sie sich in die Scheune hinter dem Rathaus zurück.

Italiano :

Unitevi a noi sabato 4 ottobre per lo scambio autunnale di piante a Erize-Saint-Dizier!
Scambiate, condividete e divertitevi!

In caso di pioggia, la sede sarà il fienile dietro il municipio.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 4 de octubre para el intercambio de plantas de otoño en Erize-Saint-Dizier
Intercambie, comparta y disfrute

En caso de lluvia, el granero situado detrás del ayuntamiento será el lugar de celebración.

