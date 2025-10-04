Troc aux plantes d’Automne Érize-Saint-Dizier
Troc aux plantes d’Automne Érize-Saint-Dizier samedi 4 octobre 2025.
Troc aux plantes d’Automne
Érize-Saint-Dizier Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Rendez-vous samedi 4 octobre pour le troc aux plantes d’automne à Erize-Saint-Dizier !
Echanges, partage et convivialité !
En cas de pluie, repli dans la grange derrière la mairie.Tout public
Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 75 06 92
English :
Join us on Saturday October 4 for the autumn plant sale in Erize-Saint-Dizier!
Exchange, share and enjoy!
In case of rain, fall back to the barn behind the town hall.
German :
Wir treffen uns am Samstag, den 4. Oktober, zum Herbstpflanzenbasar in Erize-Saint-Dizier!
Tauschen, teilen und gesellig sein!
Bei Regen ziehen Sie sich in die Scheune hinter dem Rathaus zurück.
Italiano :
Unitevi a noi sabato 4 ottobre per lo scambio autunnale di piante a Erize-Saint-Dizier!
Scambiate, condividete e divertitevi!
In caso di pioggia, la sede sarà il fienile dietro il municipio.
Espanol :
Únase a nosotros el sábado 4 de octubre para el intercambio de plantas de otoño en Erize-Saint-Dizier
Intercambie, comparta y disfrute
En caso de lluvia, el granero situado detrás del ayuntamiento será el lugar de celebración.
