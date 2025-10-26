Troc aux plantes d’automne Plougasnou
Route de Kermadeza Plougasnou Finistère
Début : 2025-10-26 13:30:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
Venez à Kermouster échanger ou donner vos plantes, pots, livres, outils ou conseils de jardinage…
Tables à disposition des exposants gratuitement, sous hangar.
Les personnes intéressées apportent leurs plants sans inscription préalable. Pas de vente, uniquement des échanges gratuits ou des dons.
Buvette, boissons chaudes et gâteaux/crêpes sur place (espace dédié avec places assises).
Accès Suivre le fléchage depuis Kermouster. .
Route de Kermadeza Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 36 02 84 83
