Troc aux plantes d’automne Plougasnou

Troc aux plantes d’automne Plougasnou dimanche 26 octobre 2025.

Troc aux plantes d’automne

Route de Kermadeza Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-26 13:30:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Venez à Kermouster échanger ou donner vos plantes, pots, livres, outils ou conseils de jardinage…

Tables à disposition des exposants gratuitement, sous hangar.

Les personnes intéressées apportent leurs plants sans inscription préalable. Pas de vente, uniquement des échanges gratuits ou des dons.

Buvette, boissons chaudes et gâteaux/crêpes sur place (espace dédié avec places assises).

Accès Suivre le fléchage depuis Kermouster. .

Route de Kermadeza Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 36 02 84 83

