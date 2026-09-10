Informations pratiques

Eschau

Troc aux plantes

Rue de la Première Division Blindée Eschau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 14:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Oui, l’été a été difficile pour les jardiniers… et les jardins. Si vous avez un surplus de plantes vivaces, de plants de fleurs, de légumes, d’aromates ou de semences, ne les jetez pas ! Faites-en profiter d’autres amateurs qui pourront reconstituer leurs stocks de plantes potagères ou d’agrément.

N’hésitez pas à venir au jardin et adhérez à cette démarche …. Si vous n’avez rien à proposer en échange vous ferez un don à l’association! 0 .

Rue de la Première Division Blindée Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 67 30 05 ddzachary@yahoo.fr

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English :

L’événement Troc aux plantes Eschau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Ried