Troc aux plantes Eschau
mardi 6 octobre 2026 · Eschau
Informations pratiques
Eschau
Troc aux plantes
Rue de la Première Division Blindée Eschau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Oui, l’été a été difficile pour les jardiniers… et les jardins. Si vous avez un surplus de plantes vivaces, de plants de fleurs, de légumes, d’aromates ou de semences, ne les jetez pas ! Faites-en profiter d’autres amateurs qui pourront reconstituer leurs stocks de plantes potagères ou d’agrément.
N’hésitez pas à venir au jardin et adhérez à cette démarche …. Si vous n’avez rien à proposer en échange vous ferez un don à l’association! 0 .
Rue de la Première Division Blindée Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 67 30 05 ddzachary@yahoo.fr
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English :
L’événement Troc aux plantes Eschau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Ried
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