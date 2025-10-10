Troc aux plantes Ligny-en-Barrois

Troc aux plantes Ligny-en-Barrois vendredi 10 octobre 2025.

Troc aux plantes

Parc Municipal Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Cette animation proposée par le service des espaces verts de la ville de Ligny-en-Barrois est une bourse d’échanges de plantes, de boutures, ou encore de graines… mais c’est aussi l’occasion de converser sur les savoir-faire des techniques de jardinage, fleurissement, botanique… entre passionnés du jardin et acquérir de nouvelles connaissances.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Parc Municipal Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 communication@lignyenbarrois.fr

English :

This event, organized by the town of Ligny-en-Barrois’ green spaces department, is an exchange of plants, cuttings and seeds? but it’s also an opportunity for garden enthusiasts to discuss gardening, flowering and botanical techniques, and acquire new knowledge.

Free admission.

German :

Diese Veranstaltung, die von der Abteilung für Grünflächen der Stadt Ligny-en-Barrois angeboten wird, ist eine Tauschbörse für Pflanzen, Stecklinge oder auch Samen… aber es ist auch eine Gelegenheit, sich mit Gartenliebhabern über Gartentechniken, Blumenschmuck, Botanik usw. zu unterhalten und neue Kenntnisse zu erwerben.

Der Eintritt ist frei.

Italiano :

L’evento, organizzato dal dipartimento degli spazi verdi della città di Ligny-en-Barrois, è uno scambio di piante, talee e semi, ma è anche un’occasione per gli appassionati di giardinaggio di parlare di tecniche di giardinaggio, fiori e botanica e di imparare cose nuove.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Este evento, organizado por el departamento de espacios verdes de la ciudad de Ligny-en-Barrois, es un intercambio de plantas, esquejes y semillas, pero también una ocasión para que los aficionados a la jardinería hablen de técnicas de jardinería, flores y botánica, y aprendan cosas nuevas.

La entrada es gratuita.

L’événement Troc aux plantes Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-10-06 par OT SUD MEUSE