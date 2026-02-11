Troc aux plantes Marché de printemps de Verdon Tréfols
Troc aux plantes Marché de printemps de Verdon
Foyer rural Tréfols Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-26
Tout public
L’association de la Verdonnelle organise son 16e troc aux plantes marché de printemps sur les bords de la Verdonnelle (repli dans la salle communale en cas de pluie). Producteurs et artisans locaux.
Animations pour petits et grands.
Buvette et restauration sur place.
Le troc est ouvert à tous que vous ayez des plantes à échanger ou non. .
Foyer rural Tréfols 51210 Marne Grand Est laverdonnelle@yahoo.com
