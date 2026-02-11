Troc aux plantes Marché de printemps de Verdon

Foyer rural Tréfols Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

L’association de la Verdonnelle organise son 16e troc aux plantes marché de printemps sur les bords de la Verdonnelle (repli dans la salle communale en cas de pluie). Producteurs et artisans locaux.

Animations pour petits et grands.

Buvette et restauration sur place.

Le troc est ouvert à tous que vous ayez des plantes à échanger ou non. .

Foyer rural Tréfols 51210 Marne Grand Est laverdonnelle@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc aux plantes Marché de printemps de Verdon

L’événement Troc aux plantes Marché de printemps de Verdon Tréfols a été mis à jour le 2026-02-11 par ADT de la Marne