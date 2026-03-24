Troc aux plantes

Place du village Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Que vous ayez la main verte ou que vous soyez novice en jardinage… Venez échanger des boutures, des graines (merci de bien les étiqueter), ou bien des plantes du jardin et de l’amitié…

Venez nombreux !

Troc des trois communes voisines, Saint-Aubin-de-Cadelech, Razac d’Eymet et Saint-Capraise d’Eymet.

Café et gâteaux offerts. .

Place du village Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessaintcapraise@gmail.com

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English : Troc aux plantes

L’événement Troc aux plantes Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides