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Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue Pol Xavier

Ville : 47410 Saint-Colomb-de-Lauzun

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Colomb-de-Lauzun

Troc aux plantes

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Un moment de convivialité à partager sans modération ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Un moment de convivialité à partager sans modération ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.   .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 59 11 

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English : Troc aux plantes

Passionate or amateurs, come and exchange your cuttings, seeds, plants, but also your tips, advice, books or tools. A moment of conviviality to share without moderation! Possible withdrawal under the hall in case of rain.

L’événement Troc aux plantes Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Pays de Lauzun

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