Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun dimanche 26 avril 2026.
Saint-Colomb-de-Lauzun
Troc aux plantes
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Un moment de convivialité à partager sans modération ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Un moment de convivialité à partager sans modération ! Repli possible sous le hall en cas de pluie. .
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 59 11
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English : Troc aux plantes
Passionate or amateurs, come and exchange your cuttings, seeds, plants, but also your tips, advice, books or tools. A moment of conviviality to share without moderation! Possible withdrawal under the hall in case of rain.
L’événement Troc aux plantes Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Pays de Lauzun