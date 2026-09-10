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Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

dimanche 8 novembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun

Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue Pol Xavier
Ville
47410 Saint-Colomb-de-Lauzun
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Saint-Colomb-de-Lauzun

Troc aux plantes

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 12:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Ce moment de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Ce moment de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.   .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 59 11 

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English : Troc aux plantes

Whether you’re a passionate gardener or just a hobbyist, come share your cuttings, seeds, and seedlings—as well as your tips, advice, books, and tools. This fun get-together will be followed by a potluck! We can move indoors to the lobby in case of rain.

L’événement Troc aux plantes Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun

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