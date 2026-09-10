Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Informations pratiques

Saint-Colomb-de-Lauzun

Troc aux plantes

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 12:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Ce moment de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.

Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Ce moment de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole ! Repli possible sous le hall en cas de pluie. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 59 11

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English : Troc aux plantes

Whether you’re a passionate gardener or just a hobbyist, come share your cuttings, seeds, and seedlings—as well as your tips, advice, books, and tools. This fun get-together will be followed by a potluck! We can move indoors to the lobby in case of rain.

L’événement Troc aux plantes Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun