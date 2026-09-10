Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
dimanche 8 novembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun
Informations pratiques
Saint-Colomb-de-Lauzun
Troc aux plantes
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 12:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Ce moment de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole ! Repli possible sous le hall en cas de pluie.
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Ce moment de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole ! Repli possible sous le hall en cas de pluie. .
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 59 11
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English : Troc aux plantes
Whether you’re a passionate gardener or just a hobbyist, come share your cuttings, seeds, and seedlings—as well as your tips, advice, books, and tools. This fun get-together will be followed by a potluck! We can move indoors to the lobby in case of rain.
L’événement Troc aux plantes Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun
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