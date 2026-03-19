Troc aux plantes Jardin Terre de rêves Saint-Mihiel

Troc aux plantes

Jardin Terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-10-11

Troc aux plantes au jardin terre de rêves.Tout public

0 .

Jardin Terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 26 99 valerie.herbeth@terre-de-reves.fr

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English :

Plant swap at the terre de rêves garden.

L’événement Troc aux plantes Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE