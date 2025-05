Troc aux Plantes – Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, 18 mai 2025 10:30, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson.

Marne

Troc aux Plantes Cour de l’ancienne école des filles Face à la Pharmacie Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:30:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

Date(s) :

2025-05-18

Organisé par l’association « Aux Sources Bouzemontoises ». Troc aux Plantes ouvert uniquement aux particuliers. Ateliers de saveurs. Présence d’un apiculteur. Petite restauration sur place. .

Cour de l’ancienne école des filles Face à la Pharmacie

Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 Marne Grand Est +33 3 26 73 07 01

English : Troc aux Plantes

Troc aux Plantes open to private individuals only. Flavor workshops. Presence of a beekeeper. Snacks on site. 10.30am 5pm.

German :

Troc aux Plantes nur für Privatpersonen geöffnet. Workshops zu verschiedenen Geschmacksrichtungen. Anwesenheit eines Bienenzüchters. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. 10:30 17:00 Uhr.

Italiano :

Scambio di piante aperto solo a privati. Laboratori del gusto. Presenza di un apicoltore. Spuntini in loco. dalle 10.30 alle 17.00.

Espanol :

Intercambio de plantas abierto exclusivamente a particulares. Talleres de sabores. Presencia de un apicultor. Refrigerios in situ. de 10.30 a 17.00 h.

L’événement Troc aux Plantes Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson a été mis à jour le 2025-05-07 par Agence de Développement Touristique de la Marne