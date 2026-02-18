Troc aux plantes Les pirogues Sainte-Anne-sur-Brivet

Troc aux plantes

Les pirogues 2 rue du mortier plat Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

La bibliothèque intercommunale de Sainte-Anne-sur-Brivet vous invite à participer à son troc de plantes et de graines

Samedi 28 mars 2026 de 9h00 à 12h30



Que vous ayez des semis en trop, des boutures prêtes à changer de jardin ou des graines à partager, venez échanger, découvrir de nouvelles variétés et rencontrer d’autres passionnés. C’est l’occasion idéale de diversifier vos plantations, de transmettre vos conseils et de faire vivre la biodiversité locale dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Renseignement

Bibliothèque de Ste Anne sur Brivet 02 40 91 84 88

E.mail bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr .

Les pirogues 2 rue du mortier plat Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

