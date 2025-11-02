Troc aux plantes Servaville-Salmonville

70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 16:00:00

2025-11-02

Venez nombreux pour échanger gratuitement vos plantes, bulbes, boutures, plantes d’intérieur, graines, arbustes, … et votre expérience dans une ambiance conviviale à Servaville-Salmonville.

Organisé par ASCSS Association Socio-Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville

Lieu salle polyvalente du village .

70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 95 04 01 ascsservaville@gmail.com

