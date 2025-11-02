Troc aux plantes Servaville-Salmonville
Troc aux plantes Servaville-Salmonville dimanche 2 novembre 2025.
Troc aux plantes
70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 16:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Venez nombreux pour échanger gratuitement vos plantes, bulbes, boutures, plantes d’intérieur, graines, arbustes, … et votre expérience dans une ambiance conviviale à Servaville-Salmonville.
Organisé par ASCSS Association Socio-Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville
Lieu salle polyvalente du village .
70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 95 04 01 ascsservaville@gmail.com
English : Troc aux plantes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troc aux plantes Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin