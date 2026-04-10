Troc aux plants Saint-Aigny
Troc aux plants Saint-Aigny dimanche 10 mai 2026.
Saint-Aigny
Troc aux plants et randonnée pédestre
Saint-Aigny Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Troc aux plants avec un marché de produits locaux, vide-greniers et restauration sur place.
Échanges de plants, marché de produits locaux, artisanat d’art, animations pour enfants et vide-greniers. Randonnée pédester avec 2 circuits: 7 et 11km.
Possibilités de restauration sur place. 3 .
Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 06 81 38
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English :
Plant swap with local produce market, garage sale and on-site catering.
L’événement Troc aux plants et randonnée pédestre Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne