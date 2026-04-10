Troc aux plants Saint-Aigny

Saint-Aigny

Troc aux plants et randonnée pédestre

Saint-Aigny Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Troc aux plants avec un marché de produits locaux, vide-greniers et restauration sur place.

Échanges de plants, marché de produits locaux, artisanat d’art, animations pour enfants et vide-greniers. Randonnée pédester avec 2 circuits: 7 et 11km.

Possibilités de restauration sur place. 3 .

Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 06 81 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plant swap with local produce market, garage sale and on-site catering.

L’événement Troc aux plants et randonnée pédestre Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne