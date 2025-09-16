Troc’ Bocaux & Plantes d’automne Marcilly-sur-Maulne

La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Début : 2025-09-16 18:30:00

fin : 2025-09-16 20:30:00

2025-09-16

Participez à une soirée conviviale de troc et de partage proposée l’écolieu La Grange du Viornay (village de Marcilly-sur-Maulne)! Apportez vos conserves, confitures faits maison, et repartez avec des créations d’autres participants. Nouveauté cette année apportez également vos plantes, boutures et semis d’automne pour échanger. Un moment gratuit et festif autour de la gastronomie, du jardin et du fait maison.

Merci d’indiquer votre venue en amont. .

La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

English :

Join us for a convivial evening of bartering and sharing at the ecolieu La Grange du Viornay (village of Marcilly-sur-Maulne)! Bring your homemade preserves and jams, and leave with the creations of other participants.

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Abend des Tauschens und Teilens teil, der im Ecolieu La Grange du Viornay (Dorf Marcilly-sur-Maulne) angeboten wird! Bringen Sie Ihre selbstgemachten Konserven und Marmeladen mit und nehmen Sie die Kreationen der anderen Teilnehmer mit nach Hause.

Italiano :

Partecipate a una serata di baratto e condivisione presso l’ecolieu La Grange du Viornay (nel villaggio di Marcilly-sur-Maulne)! Portate con voi le vostre conserve e marmellate fatte in casa e andate via con le creazioni degli altri partecipanti.

Espanol :

Participe en una agradable velada de trueque e intercambio en La Grange du Viornay ecolieu (en el pueblo de Marcilly-sur-Maulne) Traiga sus conservas y mermeladas caseras y váyase con las creaciones de los demás participantes.

