Troc’ bocaux & plantes du printemps

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 13:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le 26 avril, l’écolieu La Grange du Viornay et le Jardin Partagé de Marcilly-sur-Maulne vous invite à un TROC’BOCAUX & PLANTES DE PRINTEMPS, un rendez-vous convivial dédié aux échanges autour du jardin et des préparations maison.

Le 26 avril, l’écolieu La Grange du Viornay et le Jardin Partagé de Marcilly-sur-Maulne vous invite à un TROC’BOCAUX & PLANTES DE PRINTEMPS, un rendez-vous convivial dédié aux échanges autour du jardin et des préparations maison.

Le temps d’une matinée, venez troquer vos productions maison et plants dans une ambiance simple et chaleureuse, basée sur le partage et les échanges entre habitants.

À partir de 11h, apportez vos bocaux faits maison (confitures, conserves, soupes, jus, kéfirs, lacto-fermentations…) ainsi que vos plants de légumes, vivaces et plantes ornementales. Une belle occasion de valoriser ses surplus, découvrir d’autres savoir-faire et enrichir son jardin.

La rencontre se poursuivra par un pique-nique partagé pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce moment. .

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

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English :

On April 26, the ecolieu La Grange du Viornay and the Jardin Partagé de Marcilly-sur-Maulne invite you to a TROC’BOCAUX & PLANTES DE PRINTEMPS, a friendly get-together dedicated to exchanges around the garden and home preparations.

L’événement Troc’ bocaux & plantes du printemps Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE