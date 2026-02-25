Troc | Boutures & Plantes Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 21 mars – 11h > 17h |

Venez échanger vos boutures et plantes pour fêter l’arrivée du printemps ! Le troc, c’est l’occasion idéale pour regarnir nos intérieurs et extérieurs

Ce troc repose sur l’échange : pas de vente, juste du partage et de la bonne humeur.

C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres familles du quartier, d’échanger des conseils

Gratuit, en accès libre.

Le samedi 21 mars 2026

de 11h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



