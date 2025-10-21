Troc costumes déguisements Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Des déguisements trop petits ou des accessoires qui ne vous servent plus et qui encombrent vos placards ? Et si vous les troquiez/donniez avant Halloween ? Venez les déposer les 21 et 22 octobre sur les portants mis à disposition au Passage et en dénicher de nouveaux les 24 et 25 octobre aux heures d’ouverture du Passage (lundi 10h-12h, mardi & vendredi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, samedi 9h-12h/14h-16h).

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

L’événement Troc costumes déguisements Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-08-26 par OT CdC Coeur du Perche