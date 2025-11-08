Troc d’Automne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
Troc d’Automne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine samedi 8 novembre 2025.
Troc d’Automne
Saint-Macaire-en-Mauges 22 Rue Jules Verne Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 11:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Pour les amoureux du jardinage, venez profiter d’un troc de plantes d’automne à Sèvremoine
Vous aimez jardiner, vous aimez aussi en parler et échanger sur le jardinage ? Vous avez des plants, des récoltes, des confitures à partager ? Comme chaque année, vous pouvez participer au troc d’automne on passe un moment, on troque, on discute, on se donne des idées, des conseils…, .
centresocialindigo@gmail.com
English :
For gardening enthusiasts, come and enjoy an autumn plant swap in Sèvremoine
German :
Für Gartenliebhaber: Genießen Sie einen herbstlichen Pflanzentauschmarkt in Sèvremoine
Italiano :
Per gli appassionati di giardinaggio, venite a partecipare a uno scambio di piante autunnale a Sèvremoine
Espanol :
Para los aficionados a la jardinería, venga a disfrutar de un intercambio de plantas otoñal en Sèvremoine
L’événement Troc d’Automne Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges