Troc d’Automne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Troc d’Automne

Saint-Macaire-en-Mauges 22 Rue Jules Verne Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 11:00:00

2025-11-08

Pour les amoureux du jardinage, venez profiter d’un troc de plantes d’automne à Sèvremoine

Vous aimez jardiner, vous aimez aussi en parler et échanger sur le jardinage ? Vous avez des plants, des récoltes, des confitures à partager ? Comme chaque année, vous pouvez participer au troc d’automne on passe un moment, on troque, on discute, on se donne des idées, des conseils…, .

Saint-Macaire-en-Mauges 22 Rue Jules Verne Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire centresocialindigo@gmail.com

English :

For gardening enthusiasts, come and enjoy an autumn plant swap in Sèvremoine

German :

Für Gartenliebhaber: Genießen Sie einen herbstlichen Pflanzentauschmarkt in Sèvremoine

Italiano :

Per gli appassionati di giardinaggio, venite a partecipare a uno scambio di piante autunnale a Sèvremoine

Espanol :

Para los aficionados a la jardinería, venga a disfrutar de un intercambio de plantas otoñal en Sèvremoine

