Troc de boutures et de graines Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher

Troc de boutures et de graines Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher samedi 4 octobre 2025.

Troc de boutures et de graines Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Seine-Maritime

Appelez-nous au 02 35 13 16 67 pour plus d’info !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Envie d’adopter de nouveaux compagnons végétaux ? Ou peut-être avez-vous récolté un surplus de graines dans votre potager cette année, et vous aimeriez en faire profiter d’autres personnes ?

La médiathèque vous propose un espace éphémère pour échanger boutures et graines ! Profitez-en aussi pour (re)découvrir notre fonds plantes et jardinage.

L’échange se fera, dans la mesure du possible, sur la base du troc : par exemple, 1 bouture ou sachet de graines apporté = 1 bouture ou sachet de graines à prendre

Médiathèque de Gonfreville l’Orcher rue pierre glénisson, 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 0235131667 https://mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr/ https://www.facebook.com/ecpcvgo Et si vous veniez passer un moment, seul ou en famille, autour d’un jeu, une lecture, une animation ? L’équipe de la médiathèque vous accueille dans la bonne humeur et se tient à disposition pour vous conseiller.

Livres, films, jeux , séries, musique, magazines : il y a forcément quelque chose pour vous !

Un programme d’animations riche et varié en direction des tout-petits, des jeunes, de la famille, des adultes vous est proposé chaque trimestre : ateliers, contes, soirées à thème, mini concerts, causeries thématiques, diffusions de films… L’entrée de la médiathèque se situe sur l’esplanade de la Pointe de Caux. Un parking gratuit est à disposition à l’arrière de la médiathèque (rue Pierre Glénisson). La structure est aussi desservie par les lignes de bus C2, 10 et 17 (arrêt Pl. Colombier).

Envie d’adopter de nouveaux compagnons végétaux ? Ou peut-être avez-vous récolté un surplus de graines dans votre potager cette année, et vous aimeriez en faire profiter d’autres personnes ?

Photo de feey sur Unsplash