Troc de fleurs à Saint-Salvadou

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rien ne se vend, tout s’échange graines, plantes, marcottes, boutures enracinées ou non. Penser à étiqueter le nom des plantes

Proposé par l’Association Justin-Bessou

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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Nothing is for sale, everything is for exchange: seeds, plants, marcottes, rooted or unrooted cuttings. Remember to label your plants

Suggested by Association Justin-Bessou

L’événement Troc de fleurs à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)