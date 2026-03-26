Troc de fleurs à Saint-Salvadou Le Bas Ségala
Troc de fleurs à Saint-Salvadou Le Bas Ségala dimanche 29 mars 2026.
Troc de fleurs à Saint-Salvadou
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rien ne se vend, tout s’échange graines, plantes, marcottes, boutures enracinées ou non. Penser à étiqueter le nom des plantes
Proposé par l’Association Justin-Bessou
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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Nothing is for sale, everything is for exchange: seeds, plants, marcottes, rooted or unrooted cuttings. Remember to label your plants
Suggested by Association Justin-Bessou
L’événement Troc de fleurs à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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