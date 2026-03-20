Troc de fringues

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Comme chaque année, le Tiers Lieu d’Azun vous offre l’opportunité rêvée de faire de la place dans vos placards avant l’été et de dénicher de petites pépites dans les penderies de la vallée. Vêtements femmes, hommes, enfants, chaussures, accessoires ou textiles variés, venez échanger gratuitement et passer un moment convivial autour d’un verre. Une rencontre conviviale pour lutter contre la fast fashion !

Boissons locales sur place. Chaque participant.e repart avec les vêtements apportés et non échangés sur place.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

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English :

As every year, the Tiers Lieu d’Azun offers you the perfect opportunity to make room in your closets before the summer and unearth little nuggets in the valley’s closets. Whether you’re looking for women’s, men’s or children’s clothing, shoes, accessories or a wide range of textiles, come along for a free chat and a drink. It’s a friendly way to fight against fast fashion!

Local drinks on site. Each participant leaves with the clothes brought and not exchanged on site.

L’événement Troc de fringues Aucun a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65