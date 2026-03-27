Troc de fringues Espace de Vie Social Chaumes-en-Retz
Troc de fringues Espace de Vie Social Chaumes-en-Retz vendredi 10 avril 2026.
Troc de fringues
Espace de Vie Social Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
Vous avez beaucoup de vêtements, à ne plus savoir qu’en faire ? Vous voulez changer votre garde robe sans la jeter ? Que diriez-vous de faire du troc ? Echanger pour changer, c’est pas mal non ?
Alors rendez-vous à Chaumes-en-Retz pour troquer ce qu’il vous plaît !
Deux jours de Troc de Fringues vous sont proposés à Arthon.
Participez à un geste solidaire, local, écologique et convivial pour faire du tri dans son placard et chiner des nouveautés ; vêtements, chaussures et sacs pour femme, homme et enfant.
Pratique
déposez vos vêtements propres et en bon état, le vendredi 17h à 20h à l’Espace Vie Sociale
repartez avec les vêtements dont vous avez envie au Troc de fringues le samedi de 10h à 12h à la même salle
renseignements par mail ou par téléphone
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Espace de Vie Social Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 12 02 48 laura.durand.aar@gmail.com
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English :
Do you have so many clothes you don’t know what to do with them? Want to change your wardrobe without throwing it away? How about bartering? Bartering for a change isn’t bad, is it?
So head to Chaumes-en-Retz to barter what you like!
L’événement Troc de fringues Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-24 par I_OT Pornic
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