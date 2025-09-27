Troc de fringues 5 rue de la Promenade Rignac

Troc de fringues 5 rue de la Promenade Rignac samedi 27 septembre 2025.

Troc de fringues

5 rue de la Promenade 3 Place Imbert Rignac Aveyron

Le Collectif Graines vous donne rendez-vous de 10h à 12h Salle de La Traverse à Rignac pour un nouveau troc de fringues!

TROC de FRINGUES proposé par l’association rignacoise Collectif Graines.

Troc, don, échange GRATUITS de vêtements, chaussures et accessoires de tout genre et de tout âge en bon état.

Déposez vos fringues (si vous n’en avez pas, venez quand même)! Fouillez des les étals! Trouvez votre bonheur! Vêtements ni troués ni trop abimés.

TRES IMPORTANT Le collectif Graines ne pouvant pas stocker les dons, toute l’équipe remercie les participants dont les dons n’auraient pas trouvé preneur de bien vouloir les reprendre au terme de la matinée !

Contact: 06 76 09 28 86 / 06 89 25 11 75 .

English :

The Collectif Graines invites you to a new clothing swap from 10am to 12pm at the Salle de La Traverse in Rignac!

German :

Das Collectif Graines lädt Sie von 10 bis 12 Uhr in den Salle de La Traverse in Rignac zu einem neuen Kleidertausch ein!

Italiano :

Il Collectif Graines vi invita a uno scambio di abiti nuovi dalle 10 alle 12 presso la Salle de La Traverse a Rignac!

Espanol :

El Collectif Graines le invita a un intercambio de ropa nueva de 10.00 a 12.00 h en la Salle de La Traverse de Rignac

