TROC DE GRAINES AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
TROC DE GRAINES AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende samedi 18 avril 2026.
TROC DE GRAINES AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Troc de graines au Musée !
Troc de graines au Musée ! .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 19 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Seed swap at the Museum!
L’événement TROC DE GRAINES AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende
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