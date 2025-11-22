Troc de graines et de boutures : À la sainte Catherine tout bois prend racine ! Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Troc de graines et de boutures : À la sainte Catherine tout bois prend racine ! Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 22 novembre 2025.

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous Samedi 22 novembre à partir de 16h30.



Entrée libre.

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h30 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux