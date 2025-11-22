Troc de graines et de boutures : À la sainte Catherine tout bois prend racine ! Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Troc de graines et de boutures : À la sainte Catherine tout bois prend racine !

Le samedi 22 novembre 2025 de 16h30 à 18h00

Bibliothèque Marguerite Audoux, Paris
Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.
Retrouvons-nous Samedi 22 novembre à partir de 16h30.
Entrée libre.
Le samedi 22 novembre 2025
de 16h30 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
début : 2025-11-22T17:30:00+01:00
fin : 2025-11-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T16:30:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520
https://www.facebook.com/marguerite.audoux