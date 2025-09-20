Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 20 septembre 2025.

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous Samedi 20 septembre à partir de 16h30.

Entrée libre.

un rendez-vous pour découvrir les ressources insoupçonnées de la bibliothèque
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux